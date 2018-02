Es war ein ungeheurer Jubel, der vor zehn Jahren, am 17. Februar 2008, in den Straßen von Prishtina und in anderen Städten des Kosovo herrschte. Fliegende Händler machten das Geschäft ihres Lebens; Fahnen des Kosovo, die albanische Flagge sowie Fahnen der USA fanden reißenden Absatz, schließlich fei