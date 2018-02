Superschnelles 5G, so weit das Auge reicht

5G, wohin man auch schaut. Gefühlt jeder Aussteller widmet am Mobile World Congress in Barcelona dem neuesten – noch nicht ausgerollten – Mobilfunkstandard einen Teil seines Messestandes. Was auffällt: Ging es im letzten Jahr noch um technische Hintergründe, stehen heuer Anwendungsbeispiele im Mitte