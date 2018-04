390.091 Salzburger sind bei der Landtagswahl am 22. April wahlberechtigt. Insgesamt treten neun Listen (KPÖ und Christen nicht in allen Wahlkreisen) an. 2013 gewann die ÖVP (29 Prozent). Wilfried Haslauer wurde Landeshauptmann und formte mit Grünen und Team Stronach eine Koalition. Dessen Chef Walte