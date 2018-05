Die Werbung für zwei Kaufhäuser prangt vom Schlot eines stillgelegten Eisenwerks über der Stadt Jesenice. Sie mutet an wie das nicht eingelöste Wohlstandsversprechen an die Slowenen. Vor einem Vierteljahrhundert ging man als erste Teilrepublik Jugoslawiens den Weg in die Unabhängigkeit, die Eliten e