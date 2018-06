Wer einmal eine Großveranstaltung mit jungen Start-up-Unternehmen besucht hat und das – natürlich unzulässigerweise – mit dem alle fünf Jahre stattfindenden ÖGB-Kongress vergleicht, der wähnt sich in zwei verschiedenen Welten. Obwohl sich der Gewerkschaftsbund im Lichte der Digitalisierung das Thema „Faire Arbeit 4.0“ in einem 124-seitigen Leitantrag auf die Fahnen geheftet hat, sich also intensiv mit der neuen Arbeitswelt und ihren nicht mehr einfach einzuordnenden Arbeitsverhältnissen auseinandersetzen will.

Der Blick über den Tellerrand, noch wirkt er überschaubar: War SPÖ-Chef Christian Kern vor einem Jahr als Kanzler ein begeisterter Fürsprecher der bunten, jungen Unternehmerszene, bediente er nun, befreit von seiner Regierungsverantwortung, vor der Eröffnung des eigentlichen Kongresses vor allem die Bedürfnisse der Klientel nach Klassenkampf-Rhetorik. Geschliffen wohl, gespickt mit feinen Spitzen, auch mit Witz, aber auch hetzend und wiederholend in Lieblingsformulierungen, etwa wie „zukunftsvergessen“ die schwarz-blaue Regierung schlicht sei.

Zukunftsversessen könnte dazu ein Gegenstück sein. Nur, dazu ist im 70er-Jahre-Bau des Austria Centers nicht nur wegen der architektonischen Atmosphäre alles ein wenig zu retro.

Gewerkschaftsbewegung, so scheint es hier zumindest, ist etwas für Insider, Eingeschworene, jene, die dazugehören, Rechte überhaupt haben, auf die sie pochen können.

Mit „Faire Arbeit 4.0“ einen glatten Gegenentwurf zum Regierungsprogramm hinzulegen, muss der Gewerkschaftsbund das als seine Pflicht verstehen? Er sieht es offenbar als Chance der harten Profilierung, nicht zuletzt der Mitgliederwerbung, die immer stärker in die Richtung der kleinen Selbstständigen gehen wird. Eine Ursache des tief gewordenen Grabens zur Wirtschaftskammer liegt hier. Denn die Mini-Unternehmer „gehören“ rechtlich der Unternehmervertretung. Eine Gesetzesänderung hätte der ÖGB gerne als Sicherung seiner wirtschaftlichen Basis.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen appellierte in seiner Eröffnungsrede eindringlich, den bewährten Weg der Sozialpartnerschaft weiterzugehen. „Bleiben Sie stark und selbstbewusst und setzen Sie sich dafür ein, dass vom Wohlstand alle profitieren.“

Große Teile der Regierung, auch der neue Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer, hörten sich die Ansprachen gar nicht erst an. Ein Novum. Bisher hatten die Spitzenvertreter der Politik dem ÖGB immer die Ehre gegeben. Kurz war allerdings verhindert, saß im Flugzeug von Jerusalem nach Berlin.

Ausgerechnet die Tatsache der auffälligen Abwesenheiten sorgte dafür, dass Sozialministerin Beate Hartinger-Klein von der FPÖ am Mittwoch durchaus mit Respekt behandelt wurde.

Sie, das rote Tuch der Roten, seit sie vollmundig die Auflösung der AUVA ins Blaue gequatscht hatte, trat unbekümmert auf die Bühne. In kleidsames Rot gewandet. „Danke für dein Outfit“, scherzte Baugewerkschafter Josef Muchitsch. 500 Delegierte reckten erst brav ihre Protestzettel in die Höhe, gingen in Standing Ovations über, als junge Männer und Frauen mit verklebtem Mund und gefesselt die Ministerin flankierten und so gegen die Abschaffung der Jugendvertrauensräte, der eigenen Interessenvertretung für Jugendliche neben den Betriebsräten, protestierten. „Ich bin auch eure Sozialministerin, gebt mir eine Chance“, blieb Hartinger entspannt. Als sie ihre Thesen etwa zu sinnstiftender Arbeit und Mitbestimmung auch für die „Outgesourcten“ ausrollte, erntete sie sogar stellenweise Applaus.

Eine Reihe von Klarstellungen lieferte sie jedenfalls. „Es ist nie in unserem Sinn gewesen, die AUVA und die Unfallspitäler infrage zu stellen, das garantiere ich“, so die Ministerin. Auch neue Selbstbehalte im Zuge der Umstrukturierung der Krankenkassen seien kein Thema. Hatten sich die Gewerkschaften zuvor darauf eingeschworen, dass die Einhebung der Beiträge durch die Sozialversicherungen sakrosankt seien, beteuerte Hartinger: „Da wird sich nichts ändern.“

Später gehört das Feld Wolfgang Katzian, der heute ÖGB-Präsident wird. Zehntausende Mitglieder mehr will er gewinnen, dafür in den Kampfmodus gehen. FPÖ-Getöse zum angeblichen Eklat beim Hartinger-Auftritt quittierte er so: „Denen werden die Guck aufreißen, wenn sie sehen, wie wir wirklich im Kampfmodus sind.“