Von Michael Jungwirth

Die Flüchtlingsfrage sorgt für dicke Luft in Berlin. Einen Tag nach seinem Treffen mit Angela Merkel kam Bundeskanzler Sebastian Kurz mit CSU-Innenminister Horst Seehofer zusammen. Gegenüber den Medien gab Kurz seiner Hoffnung Ausdruck, dass sich zwischen Wien, Berlin und Rom eine „Achse der Willigen“ bilde, die die Sache in die Hand nimmt und als politische Avantgarde Fakten schafft. Während Seehofer den Plan unterstützt, zeigte sich Kanzlerin Angela Merkel verschnupft über den Alleingang. Merkel pocht auf eine „gesamteuropäische Lösung“, es gebe Länder wie Italien, Griechenland und Spanien, in denen besonders viele Migranten ankämen. „Es muss dort viele solche Kooperationsformen geben, also nicht nur diese eine Richtung.“

Am Nachmittag wurde bekannt, dass Innenminister Herbert Kickl bereits nächste Woche nach Rom reist, um mit seinem neuen Amtskollegen, dem Chef der rechtspopulistischen Lega Nord Matteo Salvini, das Vorhaben voranzutreiben. Mit seinem Vorstoß befeuert der Kanzler den innerkoalitionären Streit zwischen Merkel und Seehofer um eine mögliche Zurückweisung an den Grenzen. Unter dem Eindruck der Wahlen in Bayern im Herbst spricht sich der CSU-Politiker für einen harten Kurs aus, der auch Österreich treffen würde. Merkel verweist auf die europäischen Spielregeln. In den gestrigen Abendstunden zogen sich Merkel und Seehofer zur Krisensitzung ins Bundeskanzleramt zurück.

Unterschiedliche Zahlen tischen die Innenministerien in Wien und Berlin bei den aktuellen Zurückweisungen auf. Während in Wien von rund 2060 Personen an der deutsch-österreichischen Grenze (von Jahresbeginn bis 10. Juni) die Rede ist, listet das Innenministerium in Berlin allein in den ersten vier Monaten (Jänner bis April) 2025 Fälle auf. 2017 hätten 7009 Personen am Walserberg oder in Kufstein umdrehen müssen, 2016 seien es sogar mehr als 15.000 Personen gewesen, die von den Österreichern wieder zurückgenommen werden mussten. Laut deutschem Innenministerium waren von den 120.000 Asylantragstellern bereits 60.000 zuvor registriert worden (77 Prozent hatten sich normal registriert, 23 Prozent waren aufgegriffen worden).

Kritik erntete Kurz vor allem in der deutschen Öffentlichkeit wegen seines Sprachbilds. Historisch gesehen ist die Achse Berlin-Rom eine Bezeichnung für das Bündnis zwischen Adolf Hitler und Benito Mussolini in Italien, das 1936 besiegelt wurde. Die Kapitulation Italiens 1943 setzte der „Achse Berlin–Rom“ ein Ende.