Allein gestern Früh seien 900 Menschen in Katanien (Sizilien) eingetroffen, berichtete EU-Migrationskommissar Dimitris Avramopoulos im EU-Parlament in Straßburg vor einer Debatte über Migration. Präsident Antonio Tajani sagte, die klimatischen und wirtschaftlichen Katastrophen in Afrika ließen das Schlimmste für die nächsten Jahrzehnte befürchten. Zunächst waren die Zuströme stark zurückgegangen; laut EU-Kommission waren in den ersten Monaten 2018 um 77 Prozent weniger Flüchtlinge über die Hauptrouten Mittelmeer und Balkan gekommen, doch seit März gehen die Werte wieder nach oben. Die Zahl der Neuankömmlinge auf den griechischen Inseln (9349 Personen seit Anfang 2018) und dem Festland (bisher 6108 Personen, neun Mal mehr als im Vorjahreszeitraum) stieg erheblich. Verstärkte Migrationsbewegungen waren über Albanien, Montenegro und Bosnien und Herzegowina zu verzeichnen. Bei der westlichen Mittelmeerroute wurde eine Zunahme von 22 Prozent registriert. Avramopoulos will im neuen Finanzrahmen 34,9 Milliarden Euro statt wie bisher 13 Milliarden für Migration und Grenzschutz vorsehen; doch im Parlament wurde nicht nur eine bessere Unterstützung für die betroffenen Mittelmeerländer gefordert, es wurde auch heftig über die ausständige Reform der „Dublin-III-Verordnung“ debattiert, die den Umgang mit Flüchtlingen regelt.

Antonio Tajani wird am Montag in Wien mit Bundeskanzler Sebastian Kurz zusammentreffen, um über weitere Maßnahmen zu sprechen. Andreas Lieb, Straßburg