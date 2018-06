Heute übergeben Sie die Stafette an Wolfgang Katzian. Tut Scheiden weh?

ERICH FOGLAR: Ich fühle mich nicht kurz vor der Scheidung, der ÖGB wird meine Heimat bleiben bis ins Grab.

Keine Wehmut?

Natürlich, weil auch die extrem herausfordernden Phasen wie die Bawag und die Finanz- und Wirtschaftskrise gut waren. Jetzt erneuern sich alle Sozialpartnerspitzen, an ihnen liegt es, den Weg zu definieren, den sie gemeinsam gehen wollen oder auch nicht.

Steht die Sozialpartnerschaft auf des Messers Schneide?

Nein. Es wird gerne vergessen, dass zwei von den drei Ebenen – jene in den Betrieben und bei den Kollektivvertragsverhandlungen – funktionieren. Dort haben wir Meilensteine bei flexiblen Arbeitszeitmodellen gesetzt. In der dritten Ebene, oben bei den Präsidenten und mit der Regierung, da bin ich überzeugt, am Ende wird die Vernunft siegen. Man muss das Miteinander wieder finden.

Die Tonart beim Kongress, klingt die nicht nach Eskalation?

Das werden wir sehen, grundsätzlich gibt es in einem Kampf viele Möglichkeiten.

Worauf schießt sich der ÖGB am meisten ein?

Dass man unbedingt die Höchstarbeitszeit generell auf 60 Wochenstunden und zwölf Stunden am Tag erhöhen will.

Generell? Übersehe ich etwas?

Ausnahmeregelungen haben wir genug seit zig Jahren. Jetzt sollen die Ausnahmen wegfallen, die bisher vom Gesetz klar definiert und näher vom Kollektivvertrag und im Detail von Betriebsvereinbarungen geregelt sind. Das will man weghaben, man soll sich alles nur noch auf Betriebsebene ausmachen. Den Betriebsräten fehlen dann wesentliche Eckpunkte, der Betriebsrat ist somit der Schwächere. Wir werden uns auch nicht die Jugendvertrauensräte wegnehmen lassen. Bedenken Sie, zwei Drittel der Betriebe haben überhaupt keinen Betriebsrat, weil sie zu klein sind. Wie weit es dann mit der Zeitsouveränität der Arbeitnehmer her ist, wie oft er sagen kann, das will ich nicht, kann sich doch jeder vorstellen. Aber mit Zeitausgleichsmaßnahmen könnte man schon auf einen Kompromiss kommen.

Mit einer 30-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich?

Die letzte Arbeitszeitverkürzung war vor 43 Jahren auf die 40-Stunden-Woche. Die haben wir uns mit Produktivitätsfortschritten selbst bezahlt.

Das Ultimatum der Regierung an die Sozialpartner per Ende Juni verstreicht defintiv?

Das sind doch diese typischen

Management-Methoden. Aber in einer Demokratie, wo es ums Verhandeln geht, sollte man sich nicht so den Handlungsspielraum nehmen.

Sie erwarten lieber einen Entwurf der Regierung?

Den kann man dann seriös bewerten.

Bereitet der ÖGB schon Kampfmaßnahmen vor?

Wir informieren in den Betrieben, auch beim zweiten großen Thema Sozialversicherung. Geld herausziehen zum Nachteil der Versicherten wird nicht gehen. Die Selbstverwaltung ist essenziell, dort wird kein Unternehmer das Sagen haben. Die Lohnnebenkostensenkung, die sich die Industrie bei Sebastian Kurz bestellt hat, wird sie nicht hier lukrieren.

Verstehen sich Ihre Vertreter per se als Block gegen die Regierung – weil die Sozialdemokratie außen vor steht?

Nein, ich habe nur noch nie eine solche Politik der Industriebosse erlebt.

Ist diese neue Regierung nicht gerade ein Produkt der enormen Machtkonzentration bei den Sozialpartnern und ihrer Besitzstandswahrung?

Was meinen sie mit Besitzstandswahrung? Die Sozialversicherten sind klar die Besitzer der Sozialversicherung.

Nachgeschärft: Wir haben zuletzt den Gipfel einer seit Jahren nicht mehr produktiven Zusammenarbeit gesehen, das Verharren in alten Strukturen. Der Unmut war enorm groß.

Der war da, unbestritten. In der Tat kam der Stillstand, seit Kurz 2013 in die Regierung eingetreten ist. Da hat es begonnen, dass wir als Blockierer, Reformverweigerer dargestellt wurden. Tatsächlich war seine Zielsetzung, die Koalition in die Luft fliegen zu lassen. Sein Glücksfall war dann die Flüchtlingsbewegung 2015.

Es gab mit Werner Faymann einen Kanzler, der fast nie in Unternehmen gegangen ist und sich für die Anliegen der Wirtschaft nicht interessiert hat.

(Foglar schweigt kurz)

Falsche Frage?

Nein. Wir wissen doch, was die wollen. Nur über Lösungen reden, die nichts kosten.

Zu Kurz: Der musste in seiner eigenen Partei eine komplette Parallelstruktur schaffen.

Seine Strategie, eine Veränderungsstimmung herbeizuführen, ist geglückt. Hut ab. Da braucht man sich dann nur hinstellen und sagen, ich schließe die Balkanroute und löse den Reformstau auf. Er sagt in keinem Satz, was nachher besser sein soll.

Auf Ihren Nachfolger Wolfgang Katzian kommen auch Reformaufgaben zu. Was ist besonders wichtig?

Dass wir den Weg, den wir seit zwei Jahren mit dem Mitgliederzuwachs gehen, fortsetzen. Wir müssen jährlich 65.000 Mitglieder werben, um überhaupt einen Nullstand zu halten. Und das bei einer Million Arbeitsplatzwechsel im Jahr. Wenn es notwendig ist, wird man im ÖGB und den Gewerkschaften Strukturen anpassen. In der Bawag-Krise sind wir von 13 auf sieben Gewerkschaften gekommen. So sieht sicher keine strukturkonservative Organisation aus.