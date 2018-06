Martha Bißmann aus Liste Pilz ausgetreten

WIEN. Die Abgeordnete Martha Bißmann ist aus der Liste Pilz ausgetreten, im Parlamentsklub will sie aber bleiben. Eine Gruppe steirischer Parteiaktivisten hatte zuvor ihren Ausschluss gefordert. Noch-Parteichef Peter Pilz sieht den Austritt von Martha Bißmann als „vertrauensbildende Maßnahme“. Er habe ihr eine Frist gesetzt, die Mitgliedschaft bis zum gestrigen Nachmittag zurückzulegen, und der sei sie nachgekommen. Damit sei klar, dass sie die interne Kritik ernst nehme, so Pilz. Und für die Wiederherstellung des Vertrauens im Parlamentsklub habe Bißmann „meine volle Unterstützung“.

Van der Bellen übt Kritik wegen Mindestsicherung

WIEN. Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat die Pläne der Bundesregierung in puncto Mindestsicherung kritisiert. „Ich hoffe, das sind alles Wenn-Sätze. Wenn das alles so passiert, haben wir ein echtes Problem.“ Die Vereinbarung der Koalition sieht die Kürzung der Mindestsicherung für Flüchtlinge vor bzw. bindet diese teilweise an Deutschkenntnisse. Man könne nicht „guten Gewissens die Deutschkurse reduzieren, beim Geld dann aber auf die Deutschkenntnisse Bedacht nehmen. Das widerspricht sich eindeutig.“

Schaulustige nach Unfällen werden bestraft

WIEN. Eine Novelle zum Sicherheitspolizeigesetz (SPG) hat den Ministerrat passiert. Damit soll die Bestrafung von Schaulustigen ermöglicht werden, die Einsatzkräfte am Unfallort bei ihrer Arbeit behindern. Ihnen sollen künftig Strafen in Höhe von bis zu 500 Euro drohen.