Eine Geschichte Israels, die bis jetzt gefehlt hat

Heuer im November sind es 70 Jahre her, dass die UN-Vollversammlung beschloss, in Palästina einen arabischen und einen jüdischen Staat zu errichten. Die arabischen Staaten wollten das nicht akzeptieren und drohten mit Krieg. Am 14. Mai 1948 proklamierte David Ben-Gurion in Tel Aviv trotzdem die Unabhängigkeit des Staates Israel. Am Tag darauf überfielen seine Nachbarn Ägypten, Syrien, Libanon, Jordanien und Irak den neuen Judenstaat, der aus dem darauffolgenden Krieg siegreich hervorging.

Den damaligen Zeitgenossen, allen voran seinen Bürgern, kamen die Gründung und die militärische Selbstbehauptung des jüdischen Staates wie ein großes Wunder vor. Weniger Wohlmeinende, darunter die vertriebene arabische Bevölkerung, sehen in 1948 dagegen bis heute den Beginn eines Unrechtsstaates.

Bis heute scheiden sich an Israel, diesem so winzigen Stück Land im Nahen Osten, die Geister. Deshalb ist das jüngste Buch des an der Münchner Uni „Jüdische Kultur und Geschichte“ lehrenden Historikers Michael Brenner so wertvoll. Denn der Autor beschäftigt sich darin „nicht mit der äußeren Bedrohung Israels und seinen inneren Konflikten“. Vielmehr geht er Frage nach, „was der erste jüdische Staat in der Moderne sein wollte, wozu er wurde und wie er von der Welt wahrgenommen wird“.

Kern von Brenners ungemein dichter Ideengeschichte, die als Zeitreise von Theodor Herzl und dem Wien der Jahrhundertwende bis in die von schweren Konflikten zwischen religiösen und säkularen Juden geprägte Gegenwart führt, sind die Träume und Utopien, die zu Israels Gründung führten, und dahinter stehend die Frage nach dem sich im Laufe seiner Existenz immer wieder von Neuem wandelnden Selbstverständnis des Landes, seinem Ringen um Identität im Spannungsfeld von gefühlter und realer Einzigartigkeit und der Sehnsucht nach Normalität.

Wer zu Israel nicht nur eine Meinung, sondern von seiner jüngeren Geschichte auch eine Ahnung haben will, dem sei die Lektüre dieses äußerst lesenswerten Buches dringend anempfohlen. Stefan Winkler