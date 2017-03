Umstrittenes Versammlungsrecht in Polen

In Polen tritt ein neues umstrittenes Versammlungsrecht in Kraft. Präsident Andrzej Duda unterzeichnete die Gesetzesnovelle am Samstag, wie ein Sprecher des 44-Jährigen mitteilte. Das Mitte Dezember mit der Mehrheit der nationalkonservativen Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) verabschiedete Gesetz