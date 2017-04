Es ist ein uralter Traum mächtiger Männer, endlich überhaupt niemanden mehr fragen zu müssen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan steht knapp vor der Verwirklichung seiner Vision. Weder das Parlament noch Richter sollen ihm in Zukunft beim Regierungshandwerk in die Parade fahren dürfen. All