Frauke Petry, Deutschlands oberste Rechtspopulistin, hat mit ihrem überraschenden Verzicht, die AfD in die Bundestagswahl zu führen, die parteiinternen Kampfhähne überrascht. Parteichefin bleibt sie offenbar, der Machtkampf geht in die nächste Runde. Man muss Petry ihren in der Partei umstrittenen S