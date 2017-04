265 gut absolvierte Kilometer

Freilich: Luft nach oben ist hier noch reichlich vorhanden, doch zumindest 265 Kilometer per anno legt ein „Durchschnittsösterreicher“ zu Fuß zurück: Umgerechnet sechs Marathondistanzen, die gut in den eigenen Körper investiert sind. In einem Land, das das geliebte Automobil oft als Beinfortsatz sieht, ein zärtliches Nahverhältnis zum Schnitzerl/Braterl/Würschterl pflegt und an Rauchwaren in der Gastronomie noch ein Jahr/ad infinitum festhält, zählt jeder Meter. Nicht zuletzt junge Menschen, die Freude daran finden, per pedes unterwegs zu sein und konditioniertes Dauerwischen am Smartphone nicht als hinreichende Tagesbewegung definieren, braucht diese Welt. Gehen als proaktive Hirnreinigung und Wellnesseinheit zum Nulltarif. Im Bundesvergleich rangiert übrigens der Westen mit 335 Kilometern an der Spitze: Bischt a Tiroler, bischt a bisserl mehr auf deine Füß. Thomas Golser