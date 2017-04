Parteitag der AfD: Führung wetzt die Messer

Schafft die zerstrittene Parteispitze einen Konsens? Kommt es zur Spaltung der deutschen Rechtspopulisten? Der AfD-Bundesparteitag tritt an diesem Wochenende in Köln zusammen – und alles ist möglich. In den vergangenen Tagen war der Machtkampf an der Spitze eskaliert. Parteichefin Frauke Petry hatte zwar auf die Spitzenkandidatur bei der Bundestagswahl im Herbst verzichtet, zugleich aber ihren Kampf um ihre eigene Stellung sowie um eine Neuausrichtung der Partei in Richtung Mitte keineswegs aufgegeben. Welche Mitglieder der Parteispitze letztlich als Sieger auf dem Podium stehen werden, ist offen. Als Favoriten galten Alexander Gauland und Alice Weidel. Zugleich wurden von AfD-Gegnern laut Polizei Demonstrationen mit insgesamt rund 50.000 Menschen angemeldet.