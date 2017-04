Staatsverweigerer – Weitere Festnahme

Nach dem Großeinsatz gegen Staatsverweigerer Donnerstagfrüh gab es nach den ersten Befragungen eine weitere Festnahme. Wie die Staatsanwaltschaft Graz am Freitag mitteilte, wurde noch eine weitere Person in Tirol festgenommen. Dafür wurden aber zwei steirische Verdächtige enthaftet: „Sie waren kooperativ und trugen zur Aufklärung bei“, begründete Sprecher Christian Kroschl. Von den nun insgesamt 25 Verdächtigen waren Freitagnachmittag noch nicht alle in die Justizanstalten in mehreren Bundesländern eingeliefert worden. Die Haft-Anträge sowie die Befragungen werden noch über das Wochenende andauern, weshalb die Staatsanwaltschaft erst am kommenden Montag mit weiteren Details an die Öffentlichkeit gehen will.