Von ganz oben nach ganz unten

Er hat es wieder getan. Sich fallen gelassen. Tiefer als beim Stratosphärencoup. Nun landete Felix Baumgartner, ohne Flughilfe von „Red Bull verleiht Flügel“, ganz unten. Für alle, die wegen Post-Ostern-Hallo-Wintertief uninformiert sind: Ein „Osterhöschen“-Palmers-Plakat empörte das Netz. Dann kam Felix und warf sich in den Shitstorm. Er würde „gerne mal dazwischen reinspringen“. Weil das bisserl Action unter seiner Würde ist, hechtete er nach, unterstellte der Journalistin Corinna Milborn, die das Sujet kritisierte, Eifersucht. In seinen Worten: „Bei der Figur auch kein Wunder!“ Milborn lud ihn in ihre Sendung ein, um über sein Frauenbild zu reden. An der Antwort feilt er noch.

„Wir verleihen ihm das rosa Handtaschl dafür, dass er sich nicht zu blöd dafür ist, eine schlechte Figur zu machen“, ehrte ihn das Frauennetzwerk Medien. Bravo! Und nun: Schweigen wir bitte über seinen tiefen Fall. Und reden endlich, atmosphärisch auf Augenhöhe, über Sexismus. Julia Schafferhofer