AfD: Schwere Schlappe für Petry

Niederlage für Frauke Petry im Machtkampf der AfD: Die Vorsitzende der deutschen Partei scheiterte am Samstag auf dem Bundesparteitag in Köln damit, eine Kursklärung vorzunehmen. Mit großer Mehrheit entschieden die Delegierten, das Thema nicht auf die Tagesordnung zu nehmen. Persönliche Konsequenzen schloss Petry vorerst aus. AfD-Vize Alexander Gauland bedauerte, dass die 41-Jährige nicht dem Wahlkampf-Spitzenteam angehören will, das der Parteitag nominieren will.

Ein massives Polizeiaufgebot von mehr als 4000 Beamten schützte den AfD-Kongress. Samstag früh hatten linksgerichtete Demonstranten versucht, Delegierte am Betreten des Tagungshotels zu hindern. Polizisten eskortierten AfD-Mitglieder. Insgesamt wurden für den Tag bis zu 50.000 Gegendemonstranten in der Stadt erwartet.