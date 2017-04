Weitere türkische Wählerlisten

Auch in Wien sind bei Medien und Politikern nun Listen mit angeblich türkischen Wahlberechtigten in Österreich aufgetaucht, mit denen mutmaßlich illegale Doppelstaatsbürgerschaften aufgedeckt werden könnten.

Im Innenministerium verwies man auf die Zuständigkeit der Bundesländer in dieser Sache. Der Grüne Peter Pilz will diesen die Informationen zukommen lassen. Erstmals aufgetaucht waren die Listen am Freitag in Oberösterreich, am Samstag hinterließ ein auf Anonymität Wert legender Mann der APA einen entsprechenden (von Fingerabdrücken befreiten) Datenträger. Im „Kurier“ behauptete auch Pilz, im Besitz des gesamten austro-türkischen Wählerverzeichnisses mit 107.877 Namen zu sein. Er will die Daten zum Abgleich mit dem Melderegister nun zur Verfügung stellen.