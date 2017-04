Wissenschaft auf der Straße

Weltweit gingen gestern an mehr als 500 Schauplätzen – auch in Wien – Wissenschaftler auf die Straße. Beim „March of Science“ wurde, so betonte man, „für“ etwas demonstriert, nämlich die Freiheit der Wissenschaft. Dennoch ließ sich nicht verleugnen, dass es auch gegen etwas ging: vor allem gegen US-Präsident Donald Trump.

Dieser will ja die Budgeterhöhungen für Militärausgaben und den Bau seiner Mauer unter anderem durch massive Kürzungen im Bereich Gesundheit und Umwelt (und damit auch der Universitäten) ermöglichen.

Die Marschrichtung der Demonstranten ist klar: Wissenschaft und Forschung müssen als Grundpfeiler der Gesellschaft akzeptiert sein und dürfen weder gewinnorientierten, multinationalen Konzernen noch der despotischen Willkür einzelner Politiker ausgeliefert werden.

Immerhin: Den Impuls für diesen globalen Schulterschluss darf man Herrn Trump zuschreiben.

Andreas Lieb