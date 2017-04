Zittertag für Europa

Die Schlagzeile auf Seite eins verrät es: Wieder blickt Europa mit bangen Gefühlen nach innen. Freie Wahlen sind für den Kontinent und die Fürsprecher der bestehenden liberalen Ordnung keine entspannten Feiertage mehr, sondern demokratisch legitimierte Großangriffe auf das Nervenkostüm und die Balance, die innere wie die äußere. So droht der EU nach dem Ausstieg der Briten und dem Gewichts- und Glamour-Verlust mit den heutigen Wahlen in Frankreich neuerliche Unbill.

Ein Sieg von Marine Le Pen im ersten Durchgang würde die Nationalistin und erklärte Europa-Gegnerin zwar noch nicht zur ersten französischen Präsidentin machen, brächte aber die Statik des wackligen Hauses Europa gehörig ins Wanken.

Das hat Gründe. An Frankreich hängt kulturell die halbe europäische Geistes- und Gründungsgeschichte. Weder die Aufklärung noch das Einigungswerk sind ohne das große, verunsicherte Land denkbar. Es bildet mit Deutschland den Trägerbalken der Europäischen Union. Bräche Frankreich weg, bliebe Deutschland als alleiniger Hegemon übrig. Das kann sich Deutschland geschichtlich nicht wünschen und Europa existenziell nicht. Das Projekt wäre am Ende. Es müsste rückbuchstabiert werden und stünde ohne Alphabet da.

Das kann niemand wollen, selbst die nicht, die von Europa nur dirigistische Überspanntheiten wie Gurkenkrümmung oder Glühbirne wahrnehmen und nicht das große Ganze, das geschichtlich Errungene.

Die Sorge, dass das Erreichte im Zorn und Verdruss über das eigene Leben und die entsicherte, aus den Fugen geratene Welt aus dem Blick geraten könnte, ist begründet. Anlass zu schriller Hysterie besteht dennoch nicht. Die düsteren Prophezeiungen der apokalyptischen Reiter, wonach die Trump- und Brexit-Woge nach und nach ganz Europa erfassen werde, hat sich nicht bewahrheitet. Weder in Österreich noch in den Niederlanden. Da wie dort überwog das proeuropäische Bekenntnis. Die Angebote von ganz rechts, das Land auf sich selbst zurückzuführen, wurden mehrheitlich zurückgewiesen. Man will freudlos eingebettet bleiben. Der Groll strangulierte nicht die Vernunft. Es war eine trübe Erkenntnis für die, die auf den Zorn und die Ängste setzten und mit der Auskoppelung des Landes kokettierten, als wären damit die Probleme beseitigt und die Sehnsüchte nach dem Früher und den vermeintlich besseren Tagen eingelöst.

Diese Sehnsucht ist auch in Frankreich stark und drückend, vor allem auf dem Land, abseits der Städte. Das langsame Absterben, der Wandel und die Umbrüche, der Verlust von Identität, Sicherheit und Zugehörigkeit sind hier besonders schmerzhaft spürbar. In einer viel beachteten Reportagen-Serie haben wir diesen Ausbrüchen tiefer Entfremdung ein Gesicht gegeben.

Es sind Spiegelungen von Verhältnissen, wie man sie auch hierzulande kennt. Die beiden alten Volksparteien haben hier ihr Volk verloren. Nicht nur im tiefen Frankreich.