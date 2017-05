D as „ZiB 2“-Insert des Westerntitels „Django – Die Totengräber warten schon“ zu einem Beitrag über die ÖVP hat Reinhold Mitterlehner also zum Rücktritt veranlasst? Wer Anlass und Grund auseinanderhalten kann, wird dem ORF deswegen nicht Schuld an seinem Abgang geben.

Aber die Causa zeigt nicht nur d