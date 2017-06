Die Zahlen, die eine in ihrer Art erstmalige Wiener Studie zutage förderte, sind ebenso einzigartig wie erschütternd. Ein Viertel der Zehn- bis 18-Jährigen in Österreich ist psychisch krank. In keinem Land der Welt ist die Zahl so hoch. Detail am Rande: Auch die Zahl der postnatalen Depressionen ist