Als „Danaergeschenk“ wird eine Gabe bezeichnet, die in der ersten Anmutung durchaus als etwas Begehrenswertes erscheint, sich in weiterer Folge aber wenn nicht als unheilvoll, so doch als sehr zweifelhaft entpuppt. Gemeint damit war ursprünglich das von Odysseus ersonnene hölzerne Pferd, das die Tro