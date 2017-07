Rund 30 Prozent aller Allergiker in Ostösterreich, wo das Unkraut am meisten verbreitet ist, leiden darunter – an der Ragweed-Allergie, die Heuschnupfen, Bindehautentzündungen und Asthma mit sich bringt. Da die aus Nordamerika eingeschleppte Korbblütlerplanze gern auf Feldern wuchert, werden sogar E