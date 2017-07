In der Wirtschaftswelt hat man sich über die Jahre an so manch seltsame Wortschöpfung gewöhnen müssen. „Minuswachstum“ als Ausdruck für einen Rückgang ist etwa so eine. Nicht minder seltsam klingt ein Begriff, der aktuell im Sprachgebrauch von Wirtschaftsforschern Hochkonjunktur hat: „Aufwärtsrisike