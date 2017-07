Es brodelt in Osteuropa

Die EU hat sich den Abbau des Rechtsstaates in Polen lang genug angeschaut. Vier Gesetzesvorhaben sind es mittlerweile, die die Regierung eingebracht hat und so Stück für Stück die Gewaltenteilung abschafft und demokratische Grundrechte einschränkt. Dem will die EU-Kommission nun entgegenwirken. Des