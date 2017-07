Am Ende der Geduld

Im Auswärtigen Amt in Berlin hat es eine selten erlebte Zeitenwende gegeben. Bislang waren die Töne aus dem diplomatischen Zentrum der deutschen Regierung in Richtung Ankara eher zurückhaltend, geduldig, kalmierend. Die scharfen Worte aus der türkischen Regierung wurden jeweils heruntergekühlt in de