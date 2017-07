So richtig weiß im Moment niemand, wie es in Venezuela weitergeht. Nur zwei Dinge sind klar: Der Sonntag mit der Wahl zur verfassunggebenden Versammlung war ein Wendepunkt. Und der Bürgerkrieg ist so nahe wie nie.

Das neue Gremium wird noch diese Woche zusammentreten, und man kann jetzt schon ahnen,