Da häuft sich was

Ach, der Mensch lernt schrecklich langsam. Dass man das, was hinten beim Hund rauskommt, nicht liegen lässt, sondern eintütet, hat sich zwar herumgesprochen. Die Aushändigung des Sackerls an den nächsten öffentlichen Mülleimer mögen sich manche Hundehalter aber offenbar nicht zumuten: Die so charakt