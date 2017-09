Der Zeitpunkt verwundert etwas. Da hat sich der Terror in Europa dahin gehend verändert, dass Attentäter mit Fahrzeugen in Fußgängerzonen Massaker anrichten. In Wien bunkert sich allerdings das Regierungsviertel ein, am Ballhausplatz werden Mauern vor dem Kanzleramt und der Präsidentschaftskanzlei h