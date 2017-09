Straßen, Einkaufszentren, Streusiedlungen, Gewerbegebiete – die Ursachen für den schleichenden Verlust an fruchtbarem Boden in Österreich sind vielfältig. Tatsache jedenfalls ist: Nirgendwo in Europa werden so rasant einstmals grüne Flächen verbaut wie hierzulande. Fast 15 Hektar beziehungsweise meh