Am Schutzlosweg

Beobachtungen eines passionierten Fußgängers in einer Landeshauptstadt (die mit Uhr und Turm): Lebensgefahr auf dem sogenannten Zebrastreifen, Tendenz steigend. Auch wer seine Absicht, eine Straße zu überqueren, rechtzeitig und klar erkennen lässt, möge sich in Acht nehmen und den rettenden Hechtsprung üben. Autofahrer, die offenbar ab Stunde eins ihren Fahrschulunterricht schwänzten, halten heutzutage, bittgarschön, doch wegen Passanten nicht mehr an. Dabei sollten gerade die überaus beliebten, blockhüttengroßen, stockwerkhohen (und womöglich komplexabfedernden) SUVs und Einkaufszentrum-Flachland-Geländewagen für erhöhte Übersicht sorgen. Zur Untermalung fortgeschrittener Rücksichtslosigkeit werden am Steuer noch die Fäuste geballt: „Ich Autofahrer – du nix“. Zweckdienlicher Hinweis: Jeder, der mit 50 km/h über Schutz(los)wege brettert, wird früher oder später selbst Fußgänger sein. Denken ist hilfreich. Bremsen lebensrettend. Thomas Golser