Visionäre denken nie an Verwaltung!

Lange wurde in Österreich die Idee von einer eigenen Universität für die Biomedizinischen Wissenschaften nur als unnötige Duplizierung der Verwaltung kritisiert. Aber Visionäre denken nie an Verwaltung, sondern an Chancen. Die Politik ließ sich überzeugen und lieferte mit dem Universitätsgesetz die