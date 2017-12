Wir sehen sie überall und nehmen sie doch oft nur unbewusst wahr: die Flaggen der Staaten, Regionen, Städte, Organisationen und, und, und. Aber wer hat sich ernsthaft gefragt, was sie bedeuten und vor allem, was sie uns sagen sollen über die pure Ästhetik hinaus. Was symbolisieren uns Fahnen? Dieser