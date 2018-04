Noch übt er sich in der Übung „Stillsitzen.“ Künftig soll Welpe Riley größere Aufgaben übernehmen. Geht es nach dem Museum of Fine Arts in Boston, könnte der Weimaraner dabei helfen, viel Geld zu sparen. Das Museum will seine Schnüffelnase auf Motten, Holzwürmer und Schädlinge abrichten, die viel Sc