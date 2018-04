Raketenpause in Nordkorea

Es ist nur wenige Monate her, da wähnte sich die Welt wegen des Säbelrasselns zwischen Washington und Pjöngjang am Rande des Atomkriegs. Zwei Impulsive drohten einander mit der Hand am roten Knopf.

Jetzt ist alles anders. Der „Raketenmann“, wie Donald Trump den nordkoreanischen Machthaber einst nannt