Wie können leere Regale in einem Supermarkt, wo man ja aus dem Vollen schöpfen möchte, etwas Positives sein? Wenn sie der Bewusstseinsbildung dienen! Und so ließ die Supermarktkette Penny gestern in einer Filiale im niedersächsischen Langenhagen alle Produkte aus den Regalen räumen, die es ohne Bien