Er werde sie verprügeln, wenn sie ihre Liebesbeziehung nicht beende. Das hat nach Ansicht von Richterin Angelika Prechtl-Marte der Angeklagte einmal am Telefon zu seiner Schwester gesagt. Dafür wurde der unbescholtene Schüler nun am Donnerstag am Landesgericht Feldkirch zu einer teilbedingten Geldst