Defibrillator in Sporthallen installiert

Um die Gefahr eines Todes durch Herz-Kreislauf­erkrankungen in Rankweil einzudämmen, befinden sich in zahlreichen öffentlichen und privaten Gebäuden wie beispielsweise großen Unternehmen Defibrillatoren. Die Verantwortlichen der Marktgemeinde Rankweil haben in den Sporthallen der Mittelschulen ein n