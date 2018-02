Ein 18-jähriger Wiener und ein 19-jähriger Düsseldorfer sind am Donnerstagvormittag in Lech von einem Schneebrett mitgerissen worden. Nach Polizeiangaben verlief der Unfall aber relativ glimpflich: Der 19-Jährige blieb unverletzt, der 18-Jährige wurde von einem Schneebrocken am Kopf getroffen und er