Ein schwerer Zwischenfall mit einem vom Vorarlberger Unternehmen Doppelmayr erbauten Skilift hat am Freitag in dem georgischen Urlaubsort Gudauri eine unbekannte Anzahl an Verletzten gefordert. Doppelmayr-Unternehmenssprecher Ekkehard Assmann sagte am Samstag gegenüber der apa, dass die beiden Techn