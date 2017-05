Neue Hürde für Magna-Werk in Slowenien

Extra für die Ansiedelung der Magna wurde in Slowenien ein Gesetz beschlossen, das rasche Enteignungen zulässt. Doch drei betroffene Bauern wollen das nicht hinnehmen und haben sich an das Verfassungsgericht in Ljubljana gewendet. Dieses soll das „Lex Magna“ überprüfen und vorläufig außer Kraft setz