Do & Co sperrt Traditionscafé Griensteidl zu

Der Weiterbetrieb sei zu marktüblichen Konditionen nicht mehr darstellbar, erklärt der börsennotierte Caterer Do & Co als Betreiber des legendären Cafés Griensteidl in Wien. Am Donnerstag sperrt das Café letztmals auf, ab Juli soll es etwas anderes geben, jedoch kein Kaffeehaus mehr. Den 33 Mitarbei