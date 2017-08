Elektroschock in der Autobranche

Am Wochenende hatte die Meldung, wonach die EU-Kommission bereits ab 2025 eine Quote für Elektroautos erwäge, für einen Schock in der Autoindustrie gesorgt. Ein Maßnahmenpaket zur klimaschonenden Mobilität könnte neben schärferen Grenzwerten für den CO2-Ausstoß auch eine Mindestabsatzquote für Strom