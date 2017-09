Toys R Us schlittert in Insolvenz

Die Spielzeug-Handelskette Toys R Us hat in den USA Gläubigerschutz beantragt. Die wachsende Konkurrenz aus dem Internet setzt dem Unternehmen zu. Statt in den weltweit mehr als 1600 Toys-R-Us-Geschäften kaufen Kunden das Spielzeug lieber im Internet. Toys R Us wurde 2005 von den Investmentfonds Bai