Audi startet einen Massenrückruf: In Deutschland sind 330.000 Autos betroffen, in Österreich holt man 4680 Autos in die Werkstatt. Bei den Fahrzeugen der Reihen A4, A5 und Q5 aus den Jahren 2011 bis 2015 kann der Zusatzheizer überhitzen und ein Schmorbrand entstehen. Es gebe bisher zwar nur ein paar