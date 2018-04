So soll VW in eine neue Ära gelenkt werden

Seit Ausbruch des Abgasskandals durchlebte der Volkswagenkonzern einen ständigen Grenzgang: Ist es mit völlig neuen Köpfen an den Schalthebeln der Macht möglich, sich aus dem Schlamassel zu manövrieren? Oder brauchte es nicht gerade in den Stunden der größten Not Manager, die das komplexe System Vol