Investition in Batteriezellen aus Europa

Von Roman Vilgut

Eine klare Ansage hat Deutschlands Wirtschaftsminister Peter Altmaier für die Autohersteller. Sie müssen ihre Geschäftsmodelle der Zukunft anpassen, die er in Elektroautos sieht. Dafür brauche es eine Batteriezellenfertigung in Europa und Investitionen in zweistelliger Milliardenhöhe