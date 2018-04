XXXLutz kauft Steinhoff Anteil an Möbelkette Poco ab

Der Möbelhändler XXXLutz kauft in Deutschland kräftig zu. Und zwar übernehmen die Oberösterreicher von der Kika-Leiner-Mutter Steinhoff deren Anteile an der deutschen Möbelkette Poco. Die XXXLutz-Gruppe freue sich über den Zuwachs von 123 Einrichtungshäusern mit fast 8000 Mitarbeitern in Deutschland